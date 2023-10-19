Отказ короля Иордании встретиться с Байденом посчитали пощечиной

Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи с президентом США Джо Байденом равносилен публичной «пощечине», считает международный политический обозреватель Анна ван Денски. Она назвала провальным визит американского лидера на Ближний Восток.

По ее мнению, поездку Байдена вообще сложно назвать визитом, поскольку Байден оказался нежеланным гостем сразу для двух лидеров. Первым от встречи с президентом США отказался Абдалла II, чем унизил Байдена. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас тоже не стал встречаться с американским лидером.

«Это вторая пощечина администрации. Совершенно непонятно, зачем был организован этот визит для публичного унижения, поскольку было ясно, что это станет провалом», – сказала ван Денски на своем YouTube-канале.

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит в Аммане. Переговоры планировались с участием официальных лиц Иордании, Египта, Палестины и США.

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена не удалось убедить в поддержке Израиля принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Египта Абделя Фатха Ас-Сиси. Принц бен Салман, к тому же, только утром явился на встречу, запланированную на предыдущий вечер, заставив американского гостя ждать.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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