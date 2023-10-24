Правительство Японии назначило нового посла в России

Японский кабмин принял решение о назначении послом в России 63-летнего Акиры Муто. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Муто возглавлял Институт дипломатической службы при Министерстве иностранных дел Японии. Он занимал различные должности в дипломатическом ведомстве на протяжении 38 лет. Последние восемь лет послом Японии в РФ был Тоёхиса Кодзуки.

Кроме того, Токио назначил нового посла в США, им стал Сигео Ямада, а также Китае – Кэндзи Канасуги.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с Россией находятся в сложном состоянии. При этом глава японского правительства подчеркнул, что намерен придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

Токио, Зоя Осколкова

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