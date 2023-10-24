Польша допустила наращивание армии сверх плановых 300 тысяч

Польша готова увеличить численность армии выше запланированного ранее предела в 300 тыс. человек, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«300-тысячная польская армия – это минимум. Это единственная гарантия безопасности. Единственный реальный ответ на угрозы – это сильная армия, оснащенная современной техникой», – приводит слова министра «Интерфакс».

Численность польской армии составляет 187 тыс. человек и за последние восемь лет выросла почти вдвое. К 2035 году численность военнослужащих планируется нарастить до 300 тыс. человек.

Президент Польши Анджей Дуда отказался передавать Украине современную технику, сделав акцент на нуждах собственной страны. Он заявил, что Польше нужно укреплять собственную обороноспособность.

Варшава, Наталья Рязанова

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