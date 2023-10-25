Шойгу посетил с проверкой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону проведения спецоперации на Украине проинспектировал передовой командный пункт группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении. Он заслушал доклады командующего группировкой Андрея Кузьменко и офицеров штаба о текущей обстановке и выполнении российскими войсками боевых задач. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Также Шойгу доложили о готовности группировки «к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава».

Министр обороны обратил внимание на необходимость «своевременного и достаточного обеспечения всего личного состава группировки новым зимним обмундированием», а также создания оперативного резерва «зимней формы одежды и утепленной обуви».

Командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил Шойгу о выполнении поручения по формированию штатных подразделений применения беспилотников, укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными БПЛА, включая FPV-дроны.

Он также доложил об особенностях тактики действий штурмовых отрядов подразделений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ.

Кроме того, министр обороны заслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы.

Напомним, 26 июня Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения СВО.

Москва, Наталья Петрова

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