Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что Вашингтон не разрешил Киеву продолжить мирные переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. Конгрессмен осудил вмешательство США в этот процесс.

«Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты», – заявил политик в эфире Fox Business (цитата по РИА «Новости»).

В то же время Дэвидсон отметил, что у него складывается впечатление, что многие в США «настаивают на новых войнах, в новых местах и при каждой возможности».

«Мы не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну», – заявил конгрессмен.

Шредер ранее в интервью изданию Berliner Zeitung заявил, что в 2022 году США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией. По его словам, Киев с самого начала был вынужден обсуждать все связанные с переговорами вопросы с американской администацией.

«Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – отметил бывший канцлер.

Ранее, в октябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом. По его словам, если украинская сторона хочет начать мирные переговоры, ей следует отменить декрет о запрете на диалог с Россией и объявить о готовности к переговорам. «Мы готовы», – подчеркнул Путин.

Вашингтон, Наталья Петрова

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