Президент Украины Владимир Зеленский приготовил вертолет для побега после разгрома ВСУ, уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он призвал украинцев настаивать на мирных переговорах с Россией, чтобы не потерять всю страну.

«Еще есть шанс. Да, 14% территории потеряли. А если больше потеряем? Кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит, он сразу семью загрузит и все. Другие тоже успеют убежать, а вам куда всем бежать?» – обратился Соскин к украинцам в своем видеоблоге.

Он отметил, что с начала СВО мир изменился. Европа и многие другие страны переживают кризис, Запад развернулся к Израилю – никому нет дела до проблем Украины. а без поддержки союзников киевский режим не сможет долго противостоять России.

«Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины. Будет разгромлена наша армия, рухнет фронт, все города будут захвачены», – спрогнозировал бывший чиновник.

Соскин призвал Украину договориться с Россией и мире до Нового года, иначе население страны «перестанет существовать».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что доверие Вашингтону обернется неприятностями для народа Украины. Он посоветовал Владимиру Зеленскому нанять охрану из-за угрозы со стороны США.

Киев, Наталья Рязанова

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