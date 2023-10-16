Экс-сотрудник ЦРУ посоветовал Зеленскому нанять охрану от США

Доверие Вашингтону часто оборачивается неприятностями, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому нанять охрану из-за угрозы со стороны США.

«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие, они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – сказал Джонсон интервью Dialogue Works, опубликованном на YouTube.

По его мнению, Вашингтон уже перенес свое внимание на конфликт на Ближнем Востоке и решил отодвинуть поддержку Киева на второй план.

«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», – добавил экс-сотрудник ЦРУ.

Обозреватели в США и Европе отметили, что Владимир Зеленский боится за будущее из-за риска, что конфликт в Израиле оттянет на себя все внимание Запада. Американский сенатор Джош Хоули призвал перенаправить в Израиль все финансовые средства, которые изначально предназначались для Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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