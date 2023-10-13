Зеленский боится за будущее на фоне конфликта в Израиле – СМИ

Обозреватели в США и Европе сошлись во мнении, что президент Украины Владимир Зеленский участвовал в контактной группе в Брюсселе из страха за будущее. Глава киевского режима боится не только надвигающейся зимы, но и того, что конфликт в Израиле оттянет на себя все внимание Запада.

«Поездка связана с крайней обеспокоенностью, охватившей Киев в эти дни, и не только из-за новой зимы ударов и перебоев электроэнергии. Из-за сомнений среди все большего числа союзников, от Венгрии и Польши до Словакии, которая после недавних выборов планирует заморозить поставки оружия и боеприпасов», – отметил обозреватель газеты El Mundo Пабло Суансес.

Его коллега из американского The Hill Эллен Митчелл тоже заметила усталость Запада от украинской темы. Ничтожные успехи контрнаступления не добавили очков Киеву, а заново разгоревшийся палестино-израильский конфликт грозит занять все внимание западных партнеров.

Пентагон хотя и готовит новый пакет помощи для Украины на 200 млн долларов, но дал понять, что готовится оказать куда большую поддержку Израилю. И это не фоне «и без того сократившихся» за время конфликта на Украине запасов оружия у Вашингтона, отметила Митчелл.

В Брюсселе 11-12 октября состоялась встреча министров обороны НАТО. Зеленский присутствовал на заседании контактной группы по обороне Украины.

В одном из обращений Владимир Зеленский признал риск того, что конфликт в Израиле отвлечет внимание мирового сообщества от проблем Украины. Белый дом пытался соединить запросы на помощь Киеву и Иерусалиму в один законопроект, чтобы финансирование киевского режима точно прошло голосование, но парламентарии не согласились. В сенате США открыто призвали перенаправить в Израиль все финансы, которые изначально предназначались для Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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