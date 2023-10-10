В Сенате США призвали перенаправить Израилю всю украинскую помощь

Израилю должны быть переданы все финансовые средства, которые изначально предназначались для Украины. С таким призывом выступил американский сенатор Джош Хоули.

Политик отметил, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

«Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю», – написал он в соцсети Х.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации США сообщал, что Белый дом планирует объединить предоставление помощи Израилю и Украине в один законопроект с целью получения одобрения Конгресса. По мнению неназванного чиновника в американской администрации, актуальная ближневосточная повестка поможет «протащить» через голосование дополнительные деньги для киевского режима.

Меж тем, конгрессмен-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт скептически отнесся к планам объединить военную помощь Украине и Израилю в один законопроект. «У Украины еще осталось немало денег. Наступит момент, когда нам придется вернуться к этому. Однако я думаю, что потенциально ситуация в Израиле может стать гораздо более актуальной», – заявил политик, передает CNN.

Москва, Наталья Петрова

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