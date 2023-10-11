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Среда, 11 октября 2023, 08:58 мск

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Зеленский боится, что война в Израиле отвлечет внимание Запада от Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне палестино-израильского обострения внимание Запада к конфликту на Украине может ослабнуть. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Есть риск того, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», – сказал Зеленский, отметив, что это будет «иметь последствия» для страны. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», – подчеркнул он.

При этом украинский президент выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом запросит Конгресс объединить выделение помощи Израилю и Украине.

«США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России», – подчеркнул помощник Байдена.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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Конфликт на Украине, Политика, Ближний Восток,