Теперь из-за Израиля: Мишель и фон дер Ляйен снова поссорились

«Постыдный» скандал случился в руководстве Евросоюза: глава Совета ЕС Шарль Мишель недоволен излишней самостоятельностью главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Чиновница не учла согласованную позицию стран ЕС по конфликту в Израиле, заявив о полной поддержке действий Тель-Авива.

«Раскол в верхах дипломаты и чиновники назвали постыдным. Конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем снижает эффективность союза, который колеблется в то время, когда ему нужно выступить единым блоком по растущему списку вопросов, связанных с конфликтами на Украине, в Израиле», – пишет Bloomberg.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке фон дер Ляйен заявила о полной поддержке Израиля, хотя члены ЕС при координации главы европейской демократии Жозепа Борреля уже выработали единую позицию. Шарль Мишель упрекнул главу ЕК, что она не смогла «должным образом упомянуть» гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

«За кулисами европейские дипломаты в основном были едины в неодобрении фон дер Ляйен», – узнало агентство.

Европейским дипломатам пришлось разъяснять настоящую позицию ЕС арабским странам и заново наводить мосты с соседями Израиля после поездки фон дер Ляйен на Ближний Восток.

В начале октября между главами ЕК и Совета ЕС случился скандал из-за взаимных обвинений в превышении полномочий. Поводом стали заявления о скором принятии Украины в ЕС.

Брюссель, Наталья Рязанова

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