Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Киева

Вероятность принятия Украины в Евросоюз стала поводом для скандала между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Чиновники обвинили друг друга в превышении полномочий, пишет Spiegel.

Фон дер Ляйен возмутилась заявлением Мишеля о скором вступлении Украины в ЕС. В ЕК отметили, что принятие Киева под крыло Брюсселя к 2030 году не отвечает правилам присоединения к ЕС. Делая подобные заявления, Мишель явно превышает свои полномочия, отметила пресс-служба комиссии.

Глава Евросовета выдвинул аналогичные обвинения в адрес коллеги из ЕК, раскритиковав ее внешнеполитические инициативы. В качестве примера он напомнил о миграционном соглашении с Тунисом, о котором недавно объявила фон дер Ляйен. На что в ЕК ответили, что постоянно держали Совет ЕС в курсе переговоров, а сам документ подготовлен в рамках полномочий ведомства.

Накануне экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Брюссель не обманывать Киев обещаниями членства в Евросоюзе. С нынешним уровнем коррупции Украина «не имеет права» планировать вступление в ЕС. В Польше также заявили о «повальной коррупции» и антидемократичном законодательстве на Украине, которые помешают ей стать членом ЕС.

Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон также признала, что проблемы с коррупцией в Киеве стали причиной больших споров в Вашингтоне о том, стоит ли и дальше отправлять киевскому режиму деньги.

Брюссель, Наталья Рязанова

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