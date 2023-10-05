Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон признала, что Вашингтону приходится бороться с популярностью президента РФ Владимира Путина среди американцев. Все больше политиков в США повторяют обвинения Москвы в адрес киевского режима и высказываются против его поддержки.

Клинтон отметила, что американские политики все чаще повторяют «российские тезисы», чем добавляют «очков Путину». Она уверена, что это результат «явных и тайных вмешательств с целью подорвать демократию» со стороны российского руководства.

Бывшая госсекретарь недовольна, что американцы «на ответственных постах» выступают против выделения денег киевскому режиму из-за коррупции на Украине. Клинтон оправдала украинские власти тем, что в России тоже существует коррупция.

«Существует идеологический раскол. Я не понимаю, почему американцы встали на сторону Путина, но мы это видели, мы это слышали, и нам приходится с этим бороться», – сказала Клинтон в интервью PBS.

Американские СМИ уже в марте отметили, что популярность президента Путина среди рядовых американцев растет. Многие жители США заявили о желании видеть российского лидера во главе своей страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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