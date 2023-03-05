Американцы захотели увидеть Путина во главе Белого дома

Популярность президента РФ Владимира Путина среди рядовых американцев растет. Многие хотели бы видеть российского лидера во главе своей страны, пишет The American Thinker.

Ранее поклонники Путина в США уважали его за здоровый образ жизни и делились в соцсетях фотографиями, где он запечатлен во время занятий спортом. Теперь популярность российского президента связана с его политическими решениями.

«Американцы начинают видеть человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо больше, чем наши собственные лидеры заботятся о нас. Многие американцы начинают видеть во Владимире Путине героя и президента, которого они только хотели бы иметь», – говорится в статье.

Одна из причин – недоверие между Белым домом и гражданами США. Американцы теперь завидуют стране, которую им представляли как заклятого врага. «Это служит свидетельством высокой исторической оценки действий Путина, а также доказательством полнейшего провала администрации Байдена», – подчеркнуло издание.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала на риск гражданской войны в США, поскольку Вашингтон полностью оторван от мира обычных американцев.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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