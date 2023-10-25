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Суббота, 28 октября 2023, 02:44 мск

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Байден выступил с угрозами в адрес Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Скриншот видео CNN

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по итогам переговоров в Белом доме в среду, 25 октября, заявил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть готовым к ответу США, если на Ближнем Востоке продолжатся нападения на американских военных, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Мое предупреждение аятолле состояло в следующем – если они продолжат действовать против наших военных, то мы ответим. И он должен быть готов. Американские военные находятся на Ближнем Востоке не из-за текущей эскалации палестино-израильского конфликта, а размещены там для борьбы с террористическими группировками».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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