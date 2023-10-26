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Суббота, 28 октября 2023, 02:46 мск

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Министр иностранных дел Ирана прибыл для консультаций в США

Фото: irna.ir

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк для проведения международных консультаций по палестино-израильскому конфликту и участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана отметил, что изложит позицию исламской республики в отношении ситуации в Ближневосточном регионе на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул, что для Ирана важно, чтобы в любой резолюции содержался призыв к «немедленному прекращению военных преступлений и геноцида гражданского населения в Газе и на Западном берегу реки Иордан».

По оценке министра, ситуация на Ближнем Востоке достигла «достигла тревожной точки и существует вероятность того, что она выйдет из-под контроля всех сторон».

Глава МИД Ирана сообщил, что в ходе краткой поездки в Нью-Йорк проведет в том числе консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по ситуации в зоне палестино-изральского конфликта.

Как отмечает IRNA, сразу после прибытия в США Абдоллахиян направился в сопровождении иранских дипломатов в ООН.

Специальная сессия Генассамблеии ООН по защите палестинского народа, возобновление которой была инициирована в том числе Россией, пройдет 26-27 октября. На голосование будет вынесена резолюция о ближневосточном конфликте, подготовленной арабскими странами. Документ внесла на рассмотрение Иордания, передает ТАСС.

Первый пункт резолюции содержит призыв к немедленному прекращению огня. Кроме того, в документе есть требование о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене предписания израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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