Зеленский лишился своего особого статуса на Западе – СМИ

Фокус поддержки Запада сместился с проблем Украины на конфликт на Ближнем Востоке. Привыкший быть в центре внимания президент Украины Владимир Зеленский лишился своего особого статуса, пишет польская Forsal.

«Атака ХАМАС на Израиль и крах безопасности на Ближнем Востоке отвлекли внимание от проблем Украины. Она перестала быть ключевым вызовом безопасности. Раньше именно Зеленский решал, встречаться ли с лидерами других стран. Но теперь Израиль настойчиво заблокировал его визит, что стало вопросом падения престижа», – говорится в статье.

Объем западной поддержки также изменился. Если раньше Зеленский выбирал, какое оружие требовать, и упрекал союзников за медленные поставки боеприпасов, теперь отправка военной помощи вообще оказалась под вопросом.

«С точки зрения Киева, заявления Пентагона вызывают тревогу. На Ближний Восток отправят дополнительные комплекты Patriot и Thaad, в том числе для защиты военных баз США в регионе. Боеприпасы для зенитных систем сейчас в дефиците, если их отправят на Ближний Восток, Украине достанется меньше. То же самое и с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм: боеприпас, изначально предназначенный для Украины, передадут Израилю», – комментирует издание.

Попытки Киева заменить Польшу на ФРГ и Румынию в качестве союзников также потерпели неудачу. Представитель немецкого ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил, что «поддержка Украины уже ослабла, единство рушится» и «голоса, требующие «диктата мира», становятся громче».

Обозреватели в США и Европе сошлись во мнении, что Владимир Зеленский начал активно действовать из страха за будущее. Глава киевского режима боится не только надвигающейся зимы, но и того, что конфликт в Израиле оттянет на себя все внимание Запада.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»