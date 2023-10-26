В МИД РФ рассказали, о чем говорили с представителями ХАМАС

В Министерстве иностранных дел РФ в четверг, 26 октября, заявил, на встрече с представителями движением ХАМАС в Москве обсуждался вопрос освобождения иностранных заложников и эвакуация российских и граждан других государств из сектора Газа, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что «в Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава».

«Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – подчеркнули в российском МИДе.

Отметим, что ранее сегодня в своем Telegram-канале движение ХАМАС опубликовало сообщение следующего содержания: «Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в российской столице со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Делегацию ХАМАС возглавил член политбюро движения Муса Абу Марзук. В ходе встречи обсуждалась ситуация в секторе Газа. Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и активные дипломатические усилия РФ».

Москва, Иван Бабурин

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