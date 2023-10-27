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Суббота, 28 октября 2023, 02:29 мск

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ХАМАС не будет освобождать заложников без прекращения огня

Фото: Reuters

Представитель делегации ХАМАС в Москве Абу Хамид заявил, что палестинская группировка не может освободить заложников, пока не будет согласовано прекращение огня.

В комментарии «Коммерсанту» он сообщил, что ХАМАС говорил о своем намерении по освобождению «гражданских пленных» с самого начала эскалации конфликта. Однако сейчас, по его словам, палестинскому движению нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в секторе Газа 7 октября.

«На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки боевиков различных палестинских группировок и после падения израильской дивизии «Газа» они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить», – сказал Хамид. Для этого, подчеркнул он, нужна спокойная обстановка.

Представитель ХАМАС также сообщил, что в результате израильских ударов по сектору Газа на данный момент погибло 50 заложников.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ООН, что ХАМАС готов освободить гражданских заложников, но мир должен поддержать освобождение из израильских тюрем шести тысяч палестинцев.

Напомним, что, согласно данным израильских властей, палестинские боевики во время масштабной атаки на юг Израиля 7 октября захватили более 200 человек, в том числе 30 детей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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