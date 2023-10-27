Джонсон призвал Белый дом отчитаться по расходам на Украину

Белый дом должен убедить Конгресс, что «ответственно» расходует средства, выделенные на поддержку Украины, заявил новый спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Он напомнил, что администрация так и не назвала конечную цель Вашингтона при выделении помощи киевскому режиму.

Джонсон подчеркнул, что нынешняя ситуация безотчетного расходования денег вызывает «опасения».

«На нас лежит ответственность за управление финансами американского народа. Мы хотим знать, какова цель в конфликте на Украине. Белый дом не предоставил информацию. Мы должны убедиться, что Белый дом ответственно расходует эти доллары», – сказал спикер в интервью Fox News.

Джонсон настаивает на раздельном рассмотрении вопросов поддержки Украины и Израиля, которые Белый дом соединил в один законопроект на 106 млрд долларов. Все больше членов палаты представителей и сената выступают против продолжения поддержки Киева.

Летом 2023 года американский бизнесмен Илон Маск заинтересовался, на что тратятся огромные суммы из бюджета США, выделенные для поддержки Киева. При этом, экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах стребовать с Европы возмещение американских расходов на Украину.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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