Скандальное заявление Бербок едва не стоило ей встречи с эмиром Катара – СМИ

Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани едва не сорвалась из-за высказывания немецкого министра. По данным Spiegel, эмир очень рассердился, но все-таки согласился встретиться с Бербок.

Поводом для нового скандала едва не стало высказанное немецким министром обвинение Катара в финансировании терроризма. В недавнем интервью Бербок заявила, что одними из первых заявит «требования об отказе от спонсирования терроризма» во время переговоров в Катаре.

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», – сказала глава МИД ФРГ.

Это заявление очень не понравилось эмиру Катара и поставило встречу политиков под вопрос.

«Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF», – отмечает издание.

Эмир все же не стал отказываться от встречи с Бербок, но во время переговоров поднял тему ее неосторожного высказывания.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», – говорится в статье.

Анналена Бербок неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих резких высказываний. В январе она заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Это заявление вызвало возмущение не только у российской стороны, но и среди немецких политиков. В сентябре глава МИД ФРГ назвала «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина, для которого «победа» Киева в конфликте с Москвой якобы должна стать сигналом.

Берлин, Наталья Рязанова

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