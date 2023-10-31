Вашингтону пора перестать скрывать правду о киевском режиме от своих граждан и всего мира. Маски уже падают, и самое время признать, что президент Украины Владимир Зеленский – диктатор и коррупционер, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

Хотя США при каждом случае заявляют, что распространяют в мире демократию, это не всегда оказывается правдой. Оуэнс призвала вспомнить ситуацию в Афганистане и на Украине. По ее мнению, руководству США пора перестать прикрывать ложью истинное лицо главы киевского режима.

«Зеленский – коррумпированный диктатор. Перестаньте делать вид, что мы здесь защищаем демократические принципы. Маски падают повсюду. Я больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики», – написала Оуэнс в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Вашингтон создал нынешний киевский режим и поставил во главе Зеленского, который забыл о предвыборных обещаниях и использует систему для коррупции. Нынешний «нацистский режим на Украине» избавляется от оппозиционных политиков: убивает, сажает в тюрьму или выгоняет из страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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