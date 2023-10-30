Президент Украины Владимир Зеленский отменит запрет на переговоры с Россией и лично прилетит в Москву, если так решат в Вашингтоне, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, Киев ничего не решает сам. США установили на Украине оккупационный режим, при котором оппозиционных политиков убивают.

Киевский режим не может назначить районного прокурора или судью без согласования с Вашингтоном, пояснил Азаров со ссылкой на украинского чиновника. Специальная комиссия для утверждения состоит из американцев. В таких условиях только приказ Зеленскому из США может дать старт мирным переговорам.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно», – сказал Азаров в интервью «Известиям».

США установили на Украине оккупационный режим, чтобы решить одну из главных задач своей внешней политики – уничтожить Россию. Начинать войну в Донбассе было вовсе не в интересах украинцев, это «решение американцев». Вражда с Россией «абсолютно неорганична» для независимой Украины.

«Они совершили государственный переворот, привели к власти эту хунту и определяют все действия, которые хунта осуществляет. По существу, на Украине сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают, сажают в тюрьму. Если не могут убить, выгоняют, возбуждают уголовные дела», – пояснил Азаров.

По его мнению, Вашингтон уже увидел неэффективность киевского режима с Зеленским во главе. В США подбирают варианты для смены украинского лидера. Когда решение будет принято, в Киеве объявят, будут ли выборы в этом году и какие кандидаты будут участвовать.

«Это зависит, решат ли американцы оставить или сменить свою марионетку. Американцы вкладывают огромные средства в киевский режим, а эффективность нулевая. Всё будет зависеть от того, когда они примут решение об окончании конфликта на каких-то условиях. Тогда киевский режим будет меняться. Я с трудом представляю, чтобы российское руководство согласилось в результате мирных договоренностей на его сохранение», – сказал бывший премьер.

Президент Зеленский признал, что его страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, и назвал реалистичными предложения КНР по минному урегулированию.

Москва, Наталья Рязанова

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