Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится на последней стадии конфликта с Россией. Он отказался называть сроки окончания, но противостояние уже миновало свою середину.

«Не могу назвать точную дату, но мы идем в контрнаступление, и Россия уйдет с наших территорий. Это последняя часть войны. Это не ее середина, думаю, мы находимся на последнем этапе, самом сложном», – сказал Зеленский в интервью телеканалу Digi24.

Глава киевского режима готов к тому, что Украина получит меньше помощи, чем ожидала, потому что США активировали поддержку Израиля. Но Киев будет работать с тем, что получит. Зеленский подчеркнул, что по вопросу о Ближнем Востоке он «однозначно на стороне Палестины».

Зеленский заявил, что от продолжения конфликта с Россией зависит его политическая карьера. На вопрос о планах на участие в президентский выборах он ответил: «Если война продолжится – да, если война закончится – нет».

США и их союзники в «Группе семи» ожидают, что конфликт на Украине затянется на годы, и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. В то же время аналитики в США и Европе все чаще видят признаки усталости Запала от конфликта на Украине и готовности заставить Киев начать переговоры с Москвой.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»