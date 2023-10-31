Россия не видит возможности заключить мирный договор с Японией

Россия не видит возможности для заключения мирного договора с Японией. Японское правительство придерживается откровенно враждебного курса по отношению к РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

«Множатся «пакеты» нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму», – рассказали РИА «Новости» в министерстве.

В сложившихся условиях Москва не видит возможности продолжать дальнейшие переговоры о подписании мирного договора.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что отношения с Россией находятся в сложном состоянии. При этом глава японского правительства подчеркнул, что намерен придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

Москва, Зоя Осколкова

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