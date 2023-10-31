Тель-Авив назвал «трагедией войны» гибель 400 палестинцев в результате удара по лагерю беженцев

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт во вторник, 31 октября, подтвердил, что при попытке ликвидировать командира ХАМАС был нанесен авиаудар по лагерю беженцев Джебалия, а гибель в результате этой атаки около 400 мирных жителей он назвал «трагедией войны», – сообщает телеканал CNN.

В комментарии телеканалу представитель ЦАХПЛ сказал: «Целью авиаудара по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа был командир ХАМАС, который прятался за спинами мирных жителей».

На реплику корреспондента CNN об убитых в результате авиаудара мирных жителях, которые находились в лагере беженцев, Хехт сказал: «Это трагедия войны. Этот район очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели».

Ранее министерство внутренних дел Газы заявило, что в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибло и ранено не менее 400 человек, среди которых большое число женщин и детей.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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