«Цифры просто неправильные»: посол Израиля отверг данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви усомнился в правдивости данных ООН по погибшим в секторе Газа. Он утверждает, что эту информацию надо перепроверять.

Ранее, в понедельник генсек Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа заявил, что 70% погибших в секторе Газа после начала армией Израиля операции против палестинской группировки ХАМАС – женщины и дети. Он отметил, что под обстрелы в Газе попадают мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где пытаются укрыться мирные жители. По информации БАПОР, за три недели в Газе погибли 3,2 тыс. детей. «Это не может быть сопутствующими потерями», – подчеркнул комиссар.

Однако израильский дипломат отверг эти данные. «Я не думаю, что 70% погибших – это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные», – заявил посол Израиля в интервью РБК. Бен Цви отметил, что ООН получает данные о жертвах «из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС». Поэтому «надо перепроверять» эту информацию, убежден он.

Также посол подчеркнул, что «Израиль не наносит удары по гражданскому населению». По его словам, ЦАХАЛ наносит удары исключительно по пунктам контроля и руководства ХАМАС. Однако, по его утверждению, ХАМАС использует гражданское население как живой щит. Израиль сожалеет о каждом погибшем из числа гражданского населения, но «ХАМАС прикрывает ими свои ракеты», добавил дипломат.

По последним данным минздрава сектора Газа, с начала обострения палестино-израильского конфликта в анклаве погибли свыше 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Ранения получили более 20 тыс. человек.

Меж тем директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку из-за бессилия организации остановить «геноцид» в секторе Газа. Он счел происходящее в секторе Газа «хрестоматийным примером геноцида», указав, что Запад не только не осуждает уничтожение мирных граждан, но поддерживает Израиль оружием, разведданными и деньгами.

Москва, Наталья Петрова

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