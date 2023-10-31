«Врачи без границ» в ужасе от удара Израиля по лагерю беженцев

Международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) во вторник, 31 октября, заявила, что в ужасе от авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа и призвала к немедленному прекращению огня, – сообщают СМИ.

В заявлении «Врачей без границ», опубликованном в официальном аккаунте в соцсети организации в X (экс-Twitter), говорится: «Мы в ужасе от новостей, поступающих из лагеря Джабалия, где, как сообщается, в результате израильского авиаудара погибло большое число людей. После удара многие раненые были доставлены в больницу Аль-Шифа, где наши бригады помогли оказать неотложную медицинскую помощь. Мы осуждаем этот последний эпизод бессмысленного насилия и повторяем наш призыв к немедленному прекращению огня, чтобы предотвратить новые жертвы по всему сектору. Хватит, значит, хватит! В больницу поступили маленькие дети с глубокими ранами и сильными ожогами. Они без родных. Многие кричали и просили позвать их родителей».

Ранее сегодня министерство внутренних дел Газы заявило, что в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибло и ранено не менее 400 человек, среди которых большое число женщин и детей.

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт, комментируя авиаудар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, заявил, что «целью авиаудара был командир ХАМАС, который прятался за спинами мирных жителей», а убитых мирных жителей, в том числе, детей, назвал «трагедией войны», поскольку «этот район очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели».

Газа, Иван Бабурин

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