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Среда, 1 ноября 2023, 02:12 мск

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В Европарламенте заявили, что Украина из-за гонений на УПЦ никогда не должна стать членом ЕС

Фото: twitter.com/Europarl_en

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф во вторник, 31 октября, заявил, что Украина никогда не должна стать членом ЕС из-за войны Зеленского со священниками Украинской Православной Церкви (УПЦ), – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Марсель де Грааф написал: «Украина никогда не должна стать членом ЕС. Украина нарушает верховенство закона и права человека. Война Зеленского со священниками: депутаты Европарламента требуют немедленного ответа».

Следует напомнить, что ранее Верховная рада Украины по инициативе Зеленского приняла в первом чтении законопроект, призванный запретить Украинскую православную церковь.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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