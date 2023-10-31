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Среда, 1 ноября 2023, 02:12 мск

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Байден может наложить вето на решение Конгресса о разделении помощи Украине и Израилю

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 31 октября, заявил, что президент США Джо Байден вполне может ветировать законопроект о выделении помощи для Израиля отдельно от Украины, если Конгресс примет его в таком виде, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готов ли президент Байден применить право вето, если Конгресс проголосует за свой бюджетный законопроект, в котором не будет предусмотрена помощь для Украины, Кирби сказал: «Мы очень четко дали понять, насколько глубокую обеспокоенность вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не отвечает нашим потребностям в вопросе национальной безопасности. А как верховный главнокомандующий президент никогда не сделает ничего, что не отвечает нашим ключевым потребностям национальной безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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