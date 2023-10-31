Байден может наложить вето на решение Конгресса о разделении помощи Украине и Израилю

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 31 октября, заявил, что президент США Джо Байден вполне может ветировать законопроект о выделении помощи для Израиля отдельно от Украины, если Конгресс примет его в таком виде, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готов ли президент Байден применить право вето, если Конгресс проголосует за свой бюджетный законопроект, в котором не будет предусмотрена помощь для Украины, Кирби сказал: «Мы очень четко дали понять, насколько глубокую обеспокоенность вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не отвечает нашим потребностям в вопросе национальной безопасности. А как верховный главнокомандующий президент никогда не сделает ничего, что не отвечает нашим ключевым потребностям национальной безопасности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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