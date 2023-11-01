В России могут ограничить экспорт золота физическими лицами

Замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания Госдумы РФ в среду, 1 ноября, заявил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает ограничить экспорт золота физическими лицами, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Моисеев сказал: «ФТС предложила ограничить экспорт физлицами золота, потому что бюджет России от нелегального оборота золота несет колоссальный ущерб – ежегодно в незаконный оборот поступает 5-6 тонн этого драгоценного металла. Служба планирует ввести ряд мер по противодействию этому, в том числе электронную систему маркировки золота».

Москва, Иван Бабурин

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