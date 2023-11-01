Киев на белорусском направлении сосредоточил около 120 тысяч боевиков

Председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов в нижней палате белорусского парламента при обсуждении законопроекта о прекращении действия соглашения с Украиной об организации совместного контроля в пограничных пунктах пропуска в среду, 1 ноября, заявил, что численность группировки вооруженных сил Украины (ВСУ), развернутой на белорусском направлении, составляет до 120 тыс. человек, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Молостов сказал: «Численность группировки ВСУ, которая входит в состав оперативного командования «Север», развернутой на белорусском направлении, оценивается до 120 тысяч человек, 17 тысяч из состава этой группировки задействуются для усиления охраны границы в непосредственной близости от нее. Хочу также обратить внимание на нахождение в приграничной зоне представителей, так называемых, добровольческих формирований. …В рамках реагирования на действия Украины наша сторона принимает адекватные меры».

Минск, Иван Бабурин

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