Иордания «немедленно» отозвала своего посла из Израиля

Министерство иностранных дел Иордании в среду, 1 ноября, отозвало своего посла в Израиле, – сообщает государственное агентство Petra.
В сообщении, распространенном иорданским МИДом, говорится: «Министерство иностранных дел немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве. Возвращение посла в Израиль будет связано с прекращением израильской стороной военных действий против Газы».
Амман, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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