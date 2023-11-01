Иордания «немедленно» отозвала своего посла из Израиля

Министерство иностранных дел Иордании в среду, 1 ноября, отозвало своего посла в Израиле, – сообщает государственное агентство Petra.

В сообщении, распространенном иорданским МИДом, говорится: «Министерство иностранных дел немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве. Возвращение посла в Израиль будет связано с прекращением израильской стороной военных действий против Газы».

Амман, Иван Бабурин

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