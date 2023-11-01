Гутерриш потрясен убийством израильтянами женщин и детей в лагере беженцев в Газе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 1 ноября, заявил, что Антониу Гутерриш потрясен убийством палестинцев израильтянами и призывает все стороны положить конец этому насилию, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Дюжаррик сказал: «Генеральный секретарь потрясен растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев в ходе израильских авиаударов в жилых районах густонаселенного лагеря беженцев Джебалия. Среди погибших есть дети и женщины. Эти атаки произошли вчера и сегодня. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности».

«Генеральный секретарь призывает все стороны положить конец этому насилию, призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в Газе», – подчеркнул представитель генсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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