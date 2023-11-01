Заместитель Гутерриша назвал «зверством» авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в среду, 1 ноября, выпустил заявление, в котором назвал зверством авиаудар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В заявлении Гриффитса, которое он выпустил по итогам своего двухдневного визита в Израиль, говорится: «Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»