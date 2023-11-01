СМИ: Шойгу основательно встряхнул руководство органов военного управления

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 1 ноября, основательно встряхнул командующих округов и руководство органов военного управления, а также поставил ряд конкретных задач, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству, пишет, что «Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов, и поставил ряд конкретных задач».

«Министр поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в ходе СВО при подготовке специалистов БПЛА, оперативно вносить корректировку в подготовку операторов беспилотников в зависимости от изменений тактики действий противника. Шойгу также заявил, что опыт применения беспилотников в ходе СВО нужно учитывать при подготовке операторов безэкипажных катеров», – сообщил собеседник РИА Новости.

Москва, Иван Бабурин

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