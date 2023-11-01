Путин об усилении санкционного давления: Чем меньше барахла, тем лучше

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября, прокомментировал усиление санкционного давления, а также запрет на поставки в Россию «отверток и иголок» словами «чем меньше барахла, тем лучше», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Комментируя усиление санкционного давления, глава государства сказал: «Нужно быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы наши так называемые партнеры уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике – ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам».

«Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда – предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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