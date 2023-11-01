Путин предупредил о диверсиях Запада на важнейших объектах глобальной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября, заявил, что, исчерпав свой санкционный потенциал, Запад может пустить в ход диверсии на важнейших объектах глобальной инфраструктуры», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Что нас действительно беспокоит в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас практически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа, на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком». Не стоит исключать и провокаций, вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она-то и ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные – тем не менее, как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Такие вещи, конечно, могут использовать против нас».

«Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением. Чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов, надежность наших внешнеторговых связей и логистических маршрутов», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»