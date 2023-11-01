Путин рассказал о развитии экономической ситуации России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду, 1 ноября, заявил, что развитие российской экономики идет в соответствии с прогнозом, и особо отметил такие сектора с хорошей добавленной стоимостью, как производство машин, техники и оборудования, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года».

«В стране фиксируются высокие темпы роста обрабатывающих индустрий, а также отраслей реального сектора, не связанных с добычей природных ресурсов. Особо отмечу сектора с хорошей добавленной стоимостью. Это производство машин, техники, оборудования. За период с января по сентябрь 2023 года промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающее – на 7,1%. В том числе выпуск компьютеров, электронных изделий – на 34,5%, электронного оборудования – на 22,2%, мебели – на 21,7%. Такие показатели свидетельствуют о хорошем набранном темпе развития экономики», – подчеркнул Путин

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»