В ЦАХАЛ заявили о прорыве передовых линий обороны движения ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге в среду, 1 ноября, заявил, что сухопутные войска прорвали передовые линии обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

В ходе своего выступления представитель ЦАХАЛ сказал: «Наземная операция проходит по плану. Наши силы развивают наступление на севере сектора Газа. Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха, мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»