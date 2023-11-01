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Четверг, 2 ноября 2023, 00:04 мск

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В ЦАХАЛ заявили о прорыве передовых линий обороны движения ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге в среду, 1 ноября, заявил, что сухопутные войска прорвали передовые линии обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

В ходе своего выступления представитель ЦАХАЛ сказал: «Наземная операция проходит по плану. Наши силы развивают наступление на севере сектора Газа. Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха, мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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