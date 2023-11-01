Автор резонансной статьи о Зеленском в журнале Time пообещал продолжение

Корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер, автор резонансной статьи о Владимире Зеленском в среду, 1 ноября, пообещал новые публикации о команде президента Украины, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Шустер написал: «В ближайшие недели ждите новых публикаций, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского».

Вашингтон, Иван Бабурин

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