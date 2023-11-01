Глава Дагестана ответил на просьбу Хабиба простить участников массовых беспорядков аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов в среду, 1 ноября, в ответ на просьбу бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова простить участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы сказал, что наказаны будут и организаторы и провокаторы, а также все, кто нападал на правоохранителей и устраивал погромы, – сообщают СМИ.

ТАСС сообщает, что Меликов сказал следующее: «Я глубоко уважаю Хабиба. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. Перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье».

«В первую очередь должны понести ответственность организаторы и провокаторы, вовлекающие граждан в беспорядки. Те, кто «просто стоял с флагом Палестины», не понесут ответственности. Также наказание ждет тех людей, из-за которых трое полицейских оказались в больнице, в том числе один в тяжелом состоянии, тех, кто распространял фейки. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», – подчеркнул глава Республики Дагестан и добавил: «Главное, что никто не погиб, пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками, их удалось эвакуировать в безопасное место, накормить, дать отдохнуть и перевести в последующий аэропорт для транзитных перелетов».

Ранее сегодня бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших массовые беспорядки и погромы в аэропорту Махачкалы.

Махачкала, Иван Бабурин

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