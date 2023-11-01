Байден продлил режим ЧП из-за опасения распространения оружия массового поражения

Президент США Джо Байден в среду, 1 ноября, заявил о решении продолжить в стране режим национального чрезвычайного положения из-за опасений распространения оружия массового поражения, – сообщают СМИ.

В заявлении Байдена, распространенном администрацией США, говорится: «Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что национальное чрезвычайное положение в связи с распространением оружия массового поражения, объявленное исполнительным указом 14 ноября 1994 года номер 12938, продолжит действие после 14 ноября 2023 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»