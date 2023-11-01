СМИ: Байден рекомендовал Нетаньяху искать себе преемника

Президент США Джо Байден и его главные помощники обсуждают вероятность того, что политические дни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сочтены и ему пора задуматься о преемнике, – сообщает в среду, 1 ноября, издание Politico.

Американское издание со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена пишет: «Тема подходящего к концу политического срока Нетаньяху поднималась на недавних встречах в Белом доме с участием Байдена. Более того, американский президент во время военного визита президента в Израиль в прошлом месяце предложил Нетаньяху уже предложил израильскому премьеру подумать об уроках, которыми он поделится со своим возможным преемником».

«Еще один официальный представитель администрации США говорит, что в Белом доме считают, что Нетаньяху сможет оставаться у власти не более нескольких месяцев или до тех пор, пока не закончится фаза наземного вторжения Израиля в сектор Газа», – говорится в публикации Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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