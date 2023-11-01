Россия потребовала от США снять блокаду с Кубы без предварительных условий

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на заседании Генассамблеи, на котором рассматривается ежегодный проект резолюции против американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, в среду, 1 ноября, заявил, что Россия требует безотлагательно и без предварительных условий снять антикубинское эмбарго, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США, наконец, прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств-спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления ее национального суверенитета. Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы. Разделяем положения внесенного Гаваной проекта резолюции Генассамблеи».

«Москва выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. Действия США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру. Антикубинское эмбарго – характерный пример внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрожденной США «Доктрины Монро» – неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующий пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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