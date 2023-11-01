Россия призвала к немедленному прекращению кровопролития в секторе Газа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи в среду, 1 ноября, заявил, что Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы призываем противоборствующие стороны немедленно остановить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, в том числе над скорейшим освобождением заложников. Рано или поздно по этому пути придется пойти. Вопрос только – сколько невинных людей погибнет за это время».

Васили Небензя также отметил, что у Израиля «права на самооборону» – нет.

«Все, на что хватает США и их союзников – это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году. При этом Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности. Она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением», – подчеркнул постпред России в ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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