Медведев: Оголтелая польская русофобия фактически похоронила отношения между Россией и Польшей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами.

В статье для «Российской газеты» Медведев пишет: «Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу. Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами. Используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия, Польша продолжает борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, и цель этой борьбы – в получении конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой».

Москва, Иван Бабурин

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