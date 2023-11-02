Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Польшу поддержит НАТО, она выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну.

Медведев в своей статье для «Российской газеты» пишет: «Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну».

«К величайшему сожалению, скудоумные варшавские władze i panowie (власти и господа,– прим. ред.) никак не хотят выучить уроки собственной истории. А ведь она уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе, продемонстрировав польским элитам свою зловещую цикличность», – отметил также зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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