Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 2 ноября, после украинских атак БПЛА на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС призвала гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии в дальнейшем производить ротацию экспертов Агентства исключительно через территорию России.

В комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа, говорится: «2 ноября во время плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украина в очередной раз нарушила «режим тишины» и предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный вблизи станции г.Энергодар, где проживают её сотрудники и члены их семей. Два БПЛА попали в здание гостиницы «Энергодар». Киев продолжает «играть с огнём», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Р.Гросси т.н. пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС».

«В создавшихся условиях призываем руководство Агентства воспользоваться ранее выдвинутым российским предложением осуществлять ротацию на этой станции исключительно через территорию Российской Федерации, не ставя под угрозу жизни и здоровье россиян, в т.ч. обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее сегодня украинские неонацисты нанесли порядка 10 ударов по Энергодару, когда был объявлен режим тишины для ротации инструкотов МАГАТЭ. Беспилотники были запущены из находящегося под контролем Киева города Никополь на правом берегу Днепра.

Москва, Иван Бабурин

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