Федеральное министерство обороны Германии в четверг, 2 ноября, объявило об очередном пакете военной помощи киевскому режиму, в который вошли дроны, бронетранспортеры, радиолокационные станции и зимняя одежда, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте минобороны Германии, говорится, что в пакет военной помощи Украине вошли: 12 бронетранспортеров; 2 радиолокационные системы воздушного обзора TRML-4D, применяемые в IRIS-T; 7 БПЛА Primoco One; 2 системы противоракетной защиты для вертолетов; 32 терминалы спутниковой связи SatCom; 4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним; 12 грузовиков MAN TGS; 30 тысяч комплектов зимней одежды.

Берлин, Иван Бабурин

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